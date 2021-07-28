ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия пригласила страны ШОС на учения "Запад - 2021"

14:36
  • среда
  • 28 июля 2021

Они пройдут с 10 по 16 сентября

По итогам совещания министров обороны государств Шанхайской организации сотрудничества было выпущено коммюнике, в котором говорится, что страны ШОС приглашены на российско-белорусские маневры "Запад - 2021".
Россия проведет учения на границе Таджикистана с Афганистаном

"Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны в адрес государств - членов ШОС", - сказано в документе (цитата по ТАСС).

Уточняется также. что действиям Вооруженных сил России по миротворческому процессу в Нагорном Карабахе и стабилизации обстановки в Сирии дана высокая оценка.

Учения "Запад - 2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военные учения
Военные учения
Десантные войска армии России
Десантные войска армии России
Военные учения
Военные учения
Военные учения
Военные учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.