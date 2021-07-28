Россия пригласила страны ШОС на учения "Запад - 2021"

Они пройдут с 10 по 16 сентября

По итогам совещания министров обороны государств Шанхайской организации сотрудничества было выпущено коммюнике, в котором говорится, что страны ШОС приглашены на российско-белорусские маневры "Запад - 2021".

"Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны в адрес государств - членов ШОС", - сказано в документе (цитата по ТАСС).

Уточняется также. что действиям Вооруженных сил России по миротворческому процессу в Нагорном Карабахе и стабилизации обстановки в Сирии дана высокая оценка.

Учения "Запад - 2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram