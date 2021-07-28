Россия пригласила страны ШОС на учения "Запад - 2021"

Они пройдут с 10 по 16 сентября
По итогам совещания министров обороны государств Шанхайской организации сотрудничества было выпущено коммюнике, в котором говорится, что страны ШОС приглашены на российско-белорусские маневры "Запад - 2021".
"Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны в адрес государств - членов ШОС", - сказано в документе (цитата по ТАСС).
Уточняется также. что действиям Вооруженных сил России по миротворческому процессу в Нагорном Карабахе и стабилизации обстановки в Сирии дана высокая оценка.
Учения "Запад - 2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram