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В Екатеринбурге разгуливающий с ружьем мужчина попал на видео

14:49
  • среда
  • 28 июля 2021

Молодой человек ходил с оружием в новом ЖК

Сотрудники МВД проверяют информацию СМИ о разгуливающем по жилому комплексу в Екатеринбурге молодом человеке с ружьем.

Инцидент произошел в новом ЖК "Мичуринский" и попал в объектив местных жителей. На кадрах можно заметить, как молодой мужчина идет с оружием мимо домов на улице Широкореченской. Со слов очевидцев, сначала он выпивал на скамейке, а затем, взяв в руки оружие, ушел.

На данный момент его разыскивает полиция и Росгвардия. Данных о пострадавших от рук молодого человека не поступало.

"Информация, поступившая от жителей, проверяется", - сообщили ТАСС в УМВД по Екатеринбургу.

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