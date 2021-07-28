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Грубый таксист довел Монеточку до слез

15:03
  • среда
  • 28 июля 2021

Девушка ищет сочувствия у поклонников

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, в слезах рассказала подписчикам о таксисте, который накричал на нее. Девушка призналась, что мужчина ей сильно нагрубил.

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Оказалось, что водитель отказался везти артистку вместе с ее собакой. Монеточка подчеркнула, что при заказе машины указала питомца, но избежать конфликта это не помогло.

"Я понимаю, что это очень глупо – что я плачу. Но я просто не могу, когда люди повышают на меня голос и кричат. Я никак не умею противостоять в таких ситуациях и никак не могу им ответить. Я просто начинаю рыдать", - пожаловалась певица в Instagram.

Девушка добавила, что всегда заказывает бизнес-класс, чтобы на нее "не орали", но иногда скандалы все равно происходят.

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