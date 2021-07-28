Кремль отказался считать США партнерами

Но факт возобновления контактов вызывает у властей сдержанный оптимизм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду в ходе брифинга с журналистами, что Вашингтон остается оппонентом Москвы.

"Вряд ли [США] можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он при этом подчеркнул, что Владимир Путин многократно демонстрировал политическую волю на нормализацию отношений между Россией и США.

Вместе с тем Песков назвал отрадным тот факт, что страны перешли от "пикирования" к "переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал слова Джо Байдена о том, что Путин "руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего". Эти высказывания, заметил Песков, не верны по своей сути, у американского лидера ошибочное знание и понимание современной России.

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