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Путин назвал недопустимым наличие школ в аварийном состоянии

15:30
  • среда
  • 28 июля 2021

Необходимо подготовить программу капитальных ремонтов

В России недопустимо наличие школ в аварийном состоянии. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин на совещании по подготовке к учебному году.
Путин поручил досрочно начать школьные выплаты

По словам российского лидера, необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года.

"У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но, тем не менее, недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии", - сказал Путин.

По его словам, эта программа должна быть подготовлена кабмином до конца 2021 года, передает РИА Новости.

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