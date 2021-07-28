Путин назвал недопустимым наличие школ в аварийном состоянии

Необходимо подготовить программу капитальных ремонтов

В России недопустимо наличие школ в аварийном состоянии. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин на совещании по подготовке к учебному году.

По словам российского лидера, необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года.

"У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но, тем не менее, недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии", - сказал Путин.

По его словам, эта программа должна быть подготовлена кабмином до конца 2021 года, передает РИА Новости.

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