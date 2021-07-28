Легкомоторный самолет упал на жилой дом на Украине

Погибли четыре человека

В Ивано-Франковской области Украины вблизи села Шепаровцы на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет, передает ГСЧС.

После падения самолета начался пожар.

"В результате чего четыре человека погибли", - сообщили в ведомстве.

Сейчас возгорание уже локализовано. К тушению были привлечены 10 человек и три единицы техники.

Причины падения воздушного судна устанавливаются.

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