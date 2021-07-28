Легкомоторный самолет упал на жилой дом на Украине

Погибли четыре человека
В Ивано-Франковской области Украины вблизи села Шепаровцы на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет, передает ГСЧС.
После падения самолета начался пожар.
"В результате чего четыре человека погибли", - сообщили в ведомстве.
Сейчас возгорание уже локализовано. К тушению были привлечены 10 человек и три единицы техники.
Причины падения воздушного судна устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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