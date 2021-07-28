Путин поручил досрочно начать школьные выплаты

Семьи с детьми от 6 до 18 лет могут получить 10 тысяч рублей

В ходе совещания по подготовке к новому учебному году президент России Владимир Путин поручил перенести начало единовременных выплат на школьников по 10 тысяч рублей. Изначально это было запланировано на 16 августа, теперь же - на 2 августа.

Свое поручение глава государства объяснил тем, что люди должны иметь возможность в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к 1 сентября.

Министр труда Антон Котяков ответил, что технически у властей все готово, чтобы осуществить выплаты 2 августа на 17 миллионов детей.

"Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - сказал президент (цитата по ТАСС).

Выплату могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

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