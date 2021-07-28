Российские олимпийцы радуют новыми достижениями на Играх в Токио

Главные события пятого дня соревнований

В дебютной дисциплине - баскетболе три-на-три - серебряные медали в среду завоевали наши девушки. Их успех повторили и мужчины, причём на пути в финал они разгромили лидеров мирового рейтинга - сербов. Ещё одно серебро принесли пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. А в одиночных состязаниях Климент Колесников пробился в финал на дистанции 100 метров вольным стилем с европейским рекордом. Бронзу в копилку сборной положили дзюдоистка Мадина Таймазова в категории до 70 килограммов и гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.

Серебро в копилку российской сборной приносят пловцы. Эстафета 4 по 200 вольным стилем. В соперниках сильнейшие команды из США, Австралии, Италии. Российская четверка не оставляет им шанса. Золото - у Великобритании. Но впереди еще индивидуальные старты. Уже в полуфинальном заплыве на 100 метров Климент Колесников устанавливает новый европейский рекорд. А золотой призер в стометровке на спине Евгений Рылов показывает лучший результат в отборах на дистанции 200 метров. И это, конечно, еще одна заявка на медаль от Рылова. Которого теперь во всем мире знают еще и как большого любителя котиков. Счастливая "кошачья маска" - подарок любимой девушки Оксаны Логвиновой. Она тоже, кстати, мастер спорта по плаванию и шесть котов ждут и болеют дома.

За женским финалом на дистанции 200 метров мир тоже следил с особым внимаем. Причем, не только за тем, что происходит на дорожке, где на новый мировой рекорд шла австралийка Ариарне Титмус. Но и за тренерской трибуной. Наставник спортсменки Дин Боксолл крайне эмоционально отреагировал на первое золото подопечной. У Титмус - вторая на этих играх золотая медаль.

Но порой и бронза не хуже золота. И это точно про российскую дзюдоистку Мадину Таймазову. Травмированные ребра и глаз, которым Мадина почти не видела. Неспортивное поведение соперницы - японки. Которого почему-то не заметили судьи.

"Она проводила запрещенный прием, ломала мне руку, и я закричала. Но судьи решили ее не наказывать, и я продолжала бороться. Пусть это будет на их совести, я выходила бороться до конца", - рассказала Мадина Таймазова.

Мадина проигрывает полуфинал и, кажется, едва держится на ногах. Но уже через час снова выходит на ковер, чтобы забрать свою медаль. Эта бронза – 20-я награда российской команды на Играх в Японии.

Жарко, причем и в буквальном смысле тоже, было и на теннисных кортах. В Токио сильная влажность и плюс 31 уже с утра. Тяжело - делится в соцсетях двукратная олимпийская чемпионка Елена Исимбаева - даже сидеть на трибунах. А как играть?

Матчи в таких условиях - не просто испытание. Риск для здоровья. Теннисист Даниил Медведев в любую свободную минуту прикладывает полотенце со льдом. Потом вызывает медиков. Но, как признается позже, ничего не помогало. Проблемы с диафрагмой, сильнейший мышечный спазм.

И все-таки российская команда справилась. Елена Веснина и Вероника Кудерметова, обыграв пару из Украины, вышли в полуфинал. Карен Хачанов и Даниил Медведев обеспечили себе места в четвертьфиналах.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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