Собянин отметил высокие темпы строительства Большой кольцевой линии метро

Мэр столицы ознакомился с ходом строительства станции метро "Новаторская"

Две трети Большой кольцевой линии московского метрополитена будут построены уже до конца этого года. Об этом заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Новаторская". Она названа по улице Новаторов, вдоль которой распложена. В перспективе она будет связана пересадкой с одноименной станцией строящейся Троицкой линии, сообщает "ТВ Центр".

На сегодня строительно-монтажные работы закончены на 100 процентов, идет отделка. Станция будет открыта в конце года в составе участка "Каховская - Новаторская". Глава города высоко оценил работу метростроевцев.

"Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается, было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустим еще девять станций. На 2022 год и частично 23-й останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца Москвы будет построено. Южный участок начали в 2017 году, несколько станций уже в высокой степени готовности", - рассказал Собянин.

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