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Денис Проценко призвал сделать медпомощь в регионах пациентоцентричной

18:12
  • среда
  • 28 июля 2021

Кроме того, она должна стать доступной

Пандемия показала, насколько важна четкая работа амбулаторной помощи. В среду в ходе онлайн сессии "Единой России" шла речь о мерах поддержки первичного звена здравоохранения. К обсуждению присоединились представители регионов, врачи и эксперты в области медицины, сообщает "ТВ Центр".

Общее мнение: медпомощь должна стать одинаково доступной для жителей разных регионов. Необходимо уменьшить нагрузку на медиков, снизить отчетность, исключить бюрократические процедуры в поликлиниках.

"Я уверен, что нам в настоящее время нужна разработка нового стандарта первичной медицинской помощи, что как раз реализовано в Москве, как пример. Что важно в этом стандарте, это не ремонт, не новые КТ, не новые УЗИ. Главное требование нового стандарта, это я уверен, что должны поменяться сами наши доктора. Понятие пациентоцентричности должно быть в основе этой системы, когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, а именно вокруг пациента, создавая ему эффективное, компетентное оказание медицинской помощи", - рассказал главный врач ГКБ №40 в Коммунарке, кандидат в Госдуму от партии "Единая Россия" Денис Проценко.

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