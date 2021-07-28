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Жириновский отправился на истринский рынок

18:14
  • среда
  • 28 июля 2021

Политик пообщался с местными жителями

Владимир Жириновский в среду побывал в подмосковной Истре. Лидер ЛДПР посетил НИИ электромеханики, пообщался с учеными.
Жириновский похвалил российскую клубнику

На предприятии занимаются разработкой и производством различной космической техники, в частности, авиационных холодильников, светового оборудования для аэродромов, сообщает "ТВ Центр".

Затем Владимир Жириновский отправился на рынок. И прошелся по стихийным рядам, где местные жители продают овощи, фрукты, ягоды и зелень со своего огорода. Продавцы, в основном, пенсионеры, пожаловались, что на территории рынка для них нет отдельных мест. Лидер ЛДПР отметил, что такие вопросы обязана решать местная администрация.

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