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Во Франции объявили об охватившей всю страну четвертой волне коронавируса

16:42
  • среда
  • 28 июля 2021

Число новых случаев за неделю выросло вдвое

Четвертая волна коронавируса охватила всю территорию Франции. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. По его словам, ежедневно в стране в среднем фиксируется более 19 тысяч заболевших. Это на 97% больше, чем неделей ранее.

"Санитарная ситуация продолжает ухудшаться", - констатировал Атталь. Его слова приводит Le Parisien.

Он также сообщил, что с 9 августа во Франции вводятся паспорта здоровья. Он призвал французов активнее прививаться от коронавируса.

С момента начала эпидемии число заболевших COVID-19 составляет более 6 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.

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