Во Франции объявили об охватившей всю страну четвертой волне коронавируса

Число новых случаев за неделю выросло вдвое

Четвертая волна коронавируса охватила всю территорию Франции. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. По его словам, ежедневно в стране в среднем фиксируется более 19 тысяч заболевших. Это на 97% больше, чем неделей ранее.

"Санитарная ситуация продолжает ухудшаться", - констатировал Атталь. Его слова приводит Le Parisien.

Он также сообщил, что с 9 августа во Франции вводятся паспорта здоровья. Он призвал французов активнее прививаться от коронавируса.

С момента начала эпидемии число заболевших COVID-19 составляет более 6 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.

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