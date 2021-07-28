Нифантьев предложил создать специальные экокарты округов в Москве

Они позволят привлечь в ряды экоактивистов неравнодушных граждан

Член Общественной палаты России, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил создать для всех округов Москвы экокарты, чтобы сориентировать жителей, куда они могут сдавать использованные батарейки, пластиковые крышки, стеклянные бутылки и другие виды бытовых отходов.

"О пунктах приема различных видов бытовых отходов экоактивисты, как правило, узнают из чатов, в которых общаются, но большинство горожан не погружены в экотематику и не подозревают о существовании таких пунктов, если те не находятся в местах с большой проходимостью", - сказал Нифантьев, отметив, что многие жители Москвы с радостью присоединились бы к экодвижению.

Экокарты позволят привлечь в ряды экоактивистов и неравнодушных граждан. На них будут обозначены пункты приема самых разных бытовых отходов, которые пойдут в утилизацию или в переработку, чтобы обрести "вторую жизнь".

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