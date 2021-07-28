Собянин: Строительство БКЛ метро ведется рекордно высокими темпами

До конца года запустят еще девять станций

До конца года в столице будет запущено еще девять станций Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня он осмотрел ход работ на строящейся станции "Новаторская" БКЛ.

По словам мэра Москвы, строительство БКЛ ведется рекордно высокими темпами. Уже построено и запущено 11 станций.

"До конца года запустят еще девять станций. На следующий год - на 2022 и частично на 2023 год - останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено", - сказал Собянин.

По его словам, строительство южного участка БКЛ началось в 2017 году и станции уже находятся в высокой степени готовности. В частности, на станции "Новаторская" БКЛ строительные работы выполнены на 100%, а инженерно-технические закончены на 95%. Общая строительная готовность БКЛ составляет 84%. Проходка тоннелей выполнена на 97%.

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