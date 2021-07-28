Лесные пожары добрались до турецкой Антальи (видео)

Есть ли опасность для туристических объектов?

Пугающие кадры из турецкой провинции Анталья. В районе Манавгата - это третий по величине город региона - сейчас бушует сильный лесной пожар. Огонь стремительно распространяется из-за порывистого ветра и уже вплотную подобрался к жилым домам, сообщает "ТВ Центр".

По одной из версий, причиной стихийного бедствия стало возгорание на одной из свалок в окрестностях города. Однако есть данные сразу о четырёх очагах пожара в ближайшем лесном массиве. Эвакуированы жители трёх кварталов. С воздуха огонь тушат 15 вертолётов и два самолёта. Также привлечены 6 бульдозеров и более 100 пожарных машин.

Информация о пострадавших не поступала. В Анталью уже выехал министр сельского и лесного хозяйства Турции, чтобы на месте оценить ситуацию. Как заявили местные власти, для туристических объектов в провинции Анталья опасности в данный момент нет.

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