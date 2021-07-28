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Попова предупредила об активной мутации коронавируса

17:44
  • среда
  • 28 июля 2021

Прошло не так много времени, чтобы изучить вирус

COVID-19 стал более изменчив, чем год назад, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества "Знание".
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По ее словам, прошло мало времени, чтобы изучить вирус. "Он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что изменений COVID-19, вызывающих более тяжелое течение болезни, на данный момент нет. "Главное - чтобы с каждой следующей (мутацией) не был опаснее для нас", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса "дельта", уже превысило 130.

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