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Александр Румянцев рассказал о благоустройстве Обручевского района

18:08
  • среда
  • 28 июля 2021

Там возводят комфортабельное жилье

В Обручевском районе, где расположена станция "Новаторская", до конца года планируется завершить работы по благоустройству территории, где раньше располагались торговые павильоны, незаконные постройки, с которыми город ведет планомерную борьбу.

Также в районе в рамках программы реновации снесено несколько пятиэтажек. На их месте возведен комфортабельный трехсекционный жилой дом с подземным паркингом и помещениями для офисов на первом этаже.

"Сломаны были примерно 350 тысяч квадратных метров, а построены полтора миллиона с небольшим. То есть почти в пять раз больше было построено здесь жилья, причём комфортабельного жилья. С подземными гаражами, потому что нужно было устранить все гаражи, которые здесь были. И всё благоустройство фактически было реализовано почти на 84 гектарах Обручевского района. То есть, фактически, весь Обручевский район был перестроен", - рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Александр Румянцев.

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