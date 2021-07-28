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Дмитрий Саблин: Для защиты интересов жителей Рязановского проверили строительство школы в ЖК "Остафьево"

18:11
  • среда
  • 28 июля 2021

Сдача образовательных учреждений отстает от сдачи жилых домов

Завершилась общественная проверка строительства школы в Рязановском поселении школы, где сейчас ведется чистовая отделка. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Вместе с жителями провели очередное инспектирование строящейся школы на 750 мест в ЖК "Остафьево". С момента нашего последнего визита в конце июня выполнен большой объем работ. В настоящее время завершается чистовая отделка, ведутся пуско-наладочные работы", - рассказал Саблин.

Кроме того, на территории около школы устанавливаются малые архитектурные формы и идет благоустройство спортивной площадки.

Он отметил, что ход строительства школы взяла на контроль возглавляемая им рабочая группа "Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры". Это связано с тем, что на территории жилого комплекса уже введена в строй первая очередь домов, а сдача образовательных учреждений с этим процессом не синхронизирована.

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Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
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