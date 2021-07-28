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Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением

18:53
  • среда
  • 28 июля 2021

Встреча была предметной, отметили в Госдепе

Россия и США провели Женеве консультации по стратегической стабильности, делегации стран обсудили угрозы в сфере безопасности, а также перспективы "нового контроля" над ядерными вооружениями. Об этом в среду сообщил Госдепартамент.
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По сообщению ведомства, встреча была "профессиональной и предметной". Стороны договорились вновь встретиться в сентябре для обсуждения стратегической стабильности. Также будут проведены неформальные консультации, говорится в пресс-релизе Госдепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки США вести диалог с Россией с позиции силы обречены на провал. По его словам, саммит Путина и Байдена в Женеве подтвердил недопустимость ядерной войны.

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