Татьяна Самойлова: взлет и забвение первой красавицы советского кино

Как сложилась судьба звезды фильма "Летят журавли"

Рядом с красивым лицом - надпись: "Так сложилась жизнь, что звездой я была недолго". Актриса Татьяна Самойлова действительно недолго была красивой, звёздной и счастливой.

"Если бы у Тани была семья, то, наверное, всё было бы по-другому", - говорит брат Самойловой Алексей.

В нулевые вид одинокой актрисы шокировал всю страну. Она выглядела глубоко несчастным, брошенным пожилым человеком с безумным выражением лица.

"Таня не была в норме нормального человека. Конечно, нет. Ну, а кто из великих актёров был в норме?" – говорит режиссер Артур Зариковский.

Актриса жила совсем одна. Соседи знали, что Самойлова больна, её мучают сердечная недостаточность и болезнь лёгких, и то, что она часто не узнаёт знакомых ей людей и говорит сама с собой.

"Первая всемирная сплетня по поводу алкоголя. Точно могу сказать: не пила!" – утверждает Зариковский.

Ради звёздной роли в фильме "Летят журавли", писала пресса, Самойлова сделала аборт. Она была в то время женой Василия Ланового. Сын актрисы от другого брака это потом отрицал, а подруги говорили, что это было правдой, и актриса так делала не раз.

Брак с Василием Лановым продлился всего шесть лет, но она называла его счастливым и вспоминала со слезами. А вот Лановой признался однажды журналистам, что его первая супруга явно страдала душевным расстройством, и ему было с ней непросто.

Хрущёв назвал героиню Самойловой в фильме "Летят журавли" проституткой, но её Веронику полюбила вся страна. Фото актрисы украшали обложки советских журналов, и наша пресса отчитывалась о том, как много о советской актрисе говорят на Западе.

"В Америке была Мэрилин Монро. Во Франции была Брижит Бардо. А у нас на обложках "Советского экрана" была Татьяна Самойлова", - рассказывает актриса Наталья Дрожжина.

Она познала триумф на Каннском фестивале, снялась ещё в паре фильмов и впервые попала в психиатрическую больницу. Её брата на улице пырнули ножом, он чуть не умер. Самойлова сидела часами в углу дивана со стеклянными глазами и не подавала признаков жизни. Пришлось вызвать скорую.

"Человек просто не справился со своим страхом. Есть оборотная сторона у каждой одарённости - слабость нервной деятельности", - рассуждает психиатр Алексей Каротам.

Советская психиатрия отличалась дикими нравами. К больным, даже к звёздам, относились просто бесчеловечно. Их связывали, бросали в холодные ванны, пичкали лекарствами с ужасными побочными действиями.

"Их закрывают на ключи, решётки на окнах. Ну зачем? Я думаю, что это, наоборот, ожесточает человека", - говорит брать Самойловой Алексей.

Врачам удалось привести Самойлову в чувство. В браке с Эдуардом Машковичем у неё родился сын, но Самойлова отдала ребёнка родителям.

"Нужно заниматься воспитанием детей, на что уходит очень много времени, либо заниматься своей карьерой. И в этот момент многие люди, практически все, делают ставку в пользу карьеры", - рассуждает адвокат Сергей Жорин.

Роль Анны Карениной нанесла ещё один удар по психике актрисы. Во время съёмок она не могла дома выйти из образа, страдала и рыдала, как её несчастная героиня. Муж пытался унимать её истерики, но потом ему это надоело, и он просто испарился. Её фото снова попали в иностранные журналы, и уже было заметно, что глаза у этой актрисы грустные, и профессия даётся ей очень тяжело.

"Она просто тот человек, который без кожи. Она всё принимает близко к сердцу", - говорит Дрожжина.

В середине 70-х она с экранов исчезла, и вспомнили о ней лишь в конце 90-х. Она сидела одна в своей квартире, лишь иногда ходила в Дом кино, где её кормили обедами. Раз в неделю её навещала женщина из социальной службы, помогала по хозяйству. Самойлова выглядела очень странно: пила чай из огромной банки, боялась своего отражения в зеркале и всё время молчала.

"Были богатые люди, которые время от времени могли ей дать какую-то сумму, немаленькую. Может быть, пять тысяч долларов, не знаю. Десять, может быть. Но у меня впечатление, что через полторы недели у Тани этого не было. Истратить она не могла. Никак нельзя истратить такую сумму. Впечатление у меня было о том, что она отсылала Мите", - рассказывает Артур Зариковский.

Сына Митю она очень любила и всегда им гордилась. Красивый, умный, уехал в США, сделал там карьеру, но он приезжал к ней не чаще раза в год. К себе не звал, говорил, что маме будет трудно в Америке без знания английского, и она не впишется в напряжённый ритм его жизни.

Они встретились в 2013-м в студии популярного ток-шоу. Дмитрий выглядел растерянно, Самойлову было просто жалко. Его отец Эдуард Машкович рассказал потом, что сын актрисы был в Москве ровно сутки и сразу после съёмок улетел обратно в Америку. А газеты написали, что на свидание с мамой он согласился за большие деньги. Одинокая тяжелобольная Самойлова не раз пропадала без вести, и её искали. Однажды актрису обнаружили с огромной гематомой на лице. Её явно избили, но она сказала, что упала.

"Я просто приходил и видел, что Таня плохо себя чувствует, и консультировался с врачами, которые её знают. И они говорили: "Алексей, надо полежать, иначе это может быть чревато последствиями". Но это люди, которых я знал по жизни всех психиатров, начиная с первого", - говорит брат Самойловой.

Актриса лежала то в психушке, где ей было очень неуютно, то в неврологических отделениях, где было чуть-чуть комфортнее, и многие обвиняли в этом её брата Алексея: не хочет заботиться о ней, сплавляет в заведения, где всем очень плохо. Но его, конечно, можно понять.

"Когда пожилой человек, у него наступают процессы слабоумия, когда деменция нарастает, и многие говорят: "Мы живём, как на войне". Некоторые, чтобы получить передышку, отдают человека временно на содержание в психиатрический стационар", - рассуждает психиатр Алексей Каротам.

Однажды газеты написали, что актриса пыталась покончить с собой. Но это было не так. Из-за слабоумия она просто запуталась в обилии таблеток и выпила не то.

"Такой человек, как Самойлова, с собой бы не покончил никогда. И вообще давайте, если мы говорим о старых актрисах уровня Самойловой, а уж я-то их знал, слава богу, очень много, - этих женщин ничто в жизни не может вышибить из седла", - уверен искусствовед, писатель Сергей Заграевский.

Татьяна Самойлова умерла в день своего 80-летия. Она готовилась к юбилею. О ней вспомнили, хотели поздравить, и многие тогда облегчённо вздохнули: "Это к лучшему, что она не показалась в безумном виде широкой публике, и не дала богатую пищу для разговоров про своё душевное расстройство".

По материалам программы "Обложка".

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