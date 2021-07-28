Академик Румянцев: необходимы специальные условия оказания медицинской помощи старшему поколению

Люди старше 60 лет сегодня составляют до 35% населения

Введение в поликлиниках специалистов-геронтологов, создание специального прививочного календаря для пациентов старшего возраста и развитие социальной службы улучшит состояние здоровья пожилых людей в России. Так считает академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он обратил внимание на, что люди старше 60 лет сегодня составляют до 35% населения и требуют особого внимания со стороны здравоохранения и социальных служб.

"Столичная медицина уже сделала первый шаг в сторону пациентов старшего возраста. В Москве в рамках эксперимента выделили группу пациентов с тремя или более диагнозами, каждый из которых требует особого подхода. Таких людей наблюдают самые опытные терапевты, ведь пациентам с множественными диагнозами важно не только назначать лечение, но и его отменять", — подчеркнул Румянцев.

В свою очередь, главный врач больницы №40 Денис Проценко обратил внимание на разработку нового общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. По его словам, в центре системы здравоохранения должен быть пациент, а не амбулаторная карта. Более эффективным оказание медпомощи может сделать четко работающее первичное звено здравоохранения, пациентоориентированность медицины, цифровизация отрасли, перезагрузка системы подготовки врачей и настройка системы обязательного медицинского страхования.

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