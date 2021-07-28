Уровень безработицы в России снизился

Общая численность безработных в стране составила 3,6 млн человек

Уровень безработицы в России в июне 2021 года составил 4,8% - это на 0,1% меньше, чем в мае этого года, сообщили в Росстате.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 г. составила 75,3 млн человек, из них 71,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,6 млн человек - как безработные", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

При этом численность безработных в России за 2020 год составила более 4,3 миллиона человек.

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