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Байден встретился с Тихановской

20:11
  • среда
  • 28 июля 2021

Она прибыла в США 18 июля

Президент США Джо Байден заявил провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Разговор состоялся в Белом доме.

Как сообщил Байден в своем Twitter, для него "было честью" встретиться с Тихановской. "Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека", - отметил американский лидер.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она выступила в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с Тихановской потребовала повторных выборов, в стране начались акции протеста.

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