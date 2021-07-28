Байден встретился с Тихановской

Она прибыла в США 18 июля

Президент США Джо Байден заявил провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Разговор состоялся в Белом доме.

Как сообщил Байден в своем Twitter, для него "было честью" встретиться с Тихановской. "Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека", - отметил американский лидер.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она выступила в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с Тихановской потребовала повторных выборов, в стране начались акции протеста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram