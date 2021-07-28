Собянин: До конца года планируется ввести еще девять станций БКЛ метро

Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается

Две трети Большой кольцевой линии московского метрополитена будут построены уже до конца года. Об этом заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев станцию "Новаторская". В перспективе она будет связана пересадкой с одноименной платформой на строящейся Троицкой линии. На сегодня строительно-монтажные работы закончены на 100 процентов, идет отделка. Станция будет открыта в конце года. А прилегающая территория, когда-то беспорядочно застроенная и захламленная, превратится в парк.

Светлая и просторная платформа. Над головой будто солнечное небо. Секрет такой иллюзии очень прост - в оформлении много тёплых оттенков жёлтого и оранжевого. Подвесные потолки создают ощущение лёгкости. Станция "Новаторская" уже практически готова встречать москвичей. На 88%.

Название станции, кстати, выбрано не случайно. "Новаторская" подчёркивает сразу две свои особенности. Во-первых, местоположение - улица Новаторов. Во-вторых, свой необычный облик. Дизайн здесь действительно новаторский.

​И узнаваемая колористика - совсем не единственное, чем проектировщики решили удивить москвичей. Хотя, казалось бы, горожане уже давно должны были привыкнуть к интересным архитектурным решениям столичной подземки. "Новаторская" заставит даже самых привередливых достать мобильные телефоны и запечатлеть красоту. Пол из светло-серого гранита. Панели информации - из тёмного стекла. Симбиоз света и тёмного благородного материала – вот, что отличает эту станцию.

Рядом Ленинский проспект, одна из главных транспортных артерий города. А вот с метро была проблема. Добраться до центра можно лишь с несколькими пересадками. До ближайшей "Калужской" далековато идти пешком. Автобусы, особенно в час пик, ходят переполненными. К тому же, "Новаторская" станет одной из пересадочных станций Большой кольцевой линии, а в перспективе соединится с Троицкой линией метро. А значит, добираться до любой точки города станет удобнее.

"Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается. Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустим ещё 9 станций. На следующий год, на 2022, ну и, наверное, частично на 2023 - останется ещё 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети Большого подземного кольца Москвы метро будет построено. Южный участок мы начали ещё в 2017 году. Несколько станций уже в высокой степени готовности", - сообщил Собянин.

Обручевский район коснулись не только изменения транспортной инфраструктуры. В рамках масштабного благоустройства в порядок приведут территорию свыше 200 гектаров. Комфортные пешеходные дорожки, велопарковки, спортивные и детские площадки - далеко не полный список того, что здесь появится. Те, кто помнят, как район выглядел ещё совсем недавно, заметят разницу. На смену палаткам и рекламным растяжкам пришла действительно комфортная среда. Развивать эту политику благоустройства в городе планируют и дальше.

"Поэтому здесь устранены вместе со старыми домами все незаконные постройки, ларьки, киоски, грязь, бомжатники, которые здесь, естественно, были. Здесь убраны все гаражи. Как вы знаете, многие гаражи были с подземными устройствами, с местами, где люди хранили какие-то свои вещи и так далее. Всё это было устранено. И на этом месте развёрнут блестящий парк с дорогой, выстланной красивейшей плиткой", - рассказал врач, основатель и президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.

​Кроме того, в Обручевском районе успешно реализуется программа реновации. Заявку на ключи от новых более просторных и комфортных квартир на данном этапе подали более сотни семей.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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