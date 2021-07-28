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Собянин: До конца года планируется ввести еще девять станций БКЛ метро

22:17
  • среда
  • 28 июля 2021

Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается

Две трети Большой кольцевой линии московского метрополитена будут построены уже до конца года. Об этом заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев станцию "Новаторская". В перспективе она будет связана пересадкой с одноименной платформой на строящейся Троицкой линии. На сегодня строительно-монтажные работы закончены на 100 процентов, идет отделка. Станция будет открыта в конце года. А прилегающая территория, когда-то беспорядочно застроенная и захламленная, превратится в парк.

Светлая и просторная платформа. Над головой будто солнечное небо. Секрет такой иллюзии очень прост - в оформлении много тёплых оттенков жёлтого и оранжевого. Подвесные потолки создают ощущение лёгкости. Станция "Новаторская" уже практически готова встречать москвичей. На 88%.

Название станции, кстати, выбрано не случайно. "Новаторская" подчёркивает сразу две свои особенности. Во-первых, местоположение - улица Новаторов. Во-вторых, свой необычный облик. Дизайн здесь действительно новаторский.

​И узнаваемая колористика - совсем не единственное, чем проектировщики решили удивить москвичей. Хотя, казалось бы, горожане уже давно должны были привыкнуть к интересным архитектурным решениям столичной подземки. "Новаторская" заставит даже самых привередливых достать мобильные телефоны и запечатлеть красоту. Пол из светло-серого гранита. Панели информации - из тёмного стекла. Симбиоз света и тёмного благородного материала – вот, что отличает эту станцию.

Рядом Ленинский проспект, одна из главных транспортных артерий города. А вот с метро была проблема. Добраться до центра можно лишь с несколькими пересадками. До ближайшей "Калужской" далековато идти пешком. Автобусы, особенно в час пик, ходят переполненными. К тому же, "Новаторская" станет одной из пересадочных станций Большой кольцевой линии, а в перспективе соединится с Троицкой линией метро. А значит, добираться до любой точки города станет удобнее.

"Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается. Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустим ещё 9 станций. На следующий год, на 2022, ну и, наверное, частично на 2023 - останется ещё 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети Большого подземного кольца Москвы метро будет построено. Южный участок мы начали ещё в 2017 году. Несколько станций уже в высокой степени готовности", - сообщил Собянин.

Обручевский район коснулись не только изменения транспортной инфраструктуры. В рамках масштабного благоустройства в порядок приведут территорию свыше 200 гектаров. Комфортные пешеходные дорожки, велопарковки, спортивные и детские площадки - далеко не полный список того, что здесь появится. Те, кто помнят, как район выглядел ещё совсем недавно, заметят разницу. На смену палаткам и рекламным растяжкам пришла действительно комфортная среда. Развивать эту политику благоустройства в городе планируют и дальше.

"Поэтому здесь устранены вместе со старыми домами все незаконные постройки, ларьки, киоски, грязь, бомжатники, которые здесь, естественно, были. Здесь убраны все гаражи. Как вы знаете, многие гаражи были с подземными устройствами, с местами, где люди хранили какие-то свои вещи и так далее. Всё это было устранено. И на этом месте развёрнут блестящий парк с дорогой, выстланной красивейшей плиткой", - рассказал врач, основатель и президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.

​Кроме того, в Обручевском районе успешно реализуется программа реновации. Заявку на ключи от новых более просторных и комфортных квартир на данном этапе подали более сотни семей.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Строительство станции метро "Новаторская"
Строительство станции метро "Новаторская"
Строительство станции метро "Новаторская"
Строительство новой станции метро
Строительство новой станции метро
Строительство станции метро "Новаторская"
Строительство станции метро "Новаторская"
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