Вакциной "Спутник V" полностью привились 20 млн россиян

Эпидобстановка остается неблагоприятной

Наиболее напряжённая ситуация в Ростовской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Хакассии. Самый действенный способ защититься от инфекции - прививка.

Истории пациентов временного госпиталя на ВДНХ как под копирку. Не делал прививку. Считал, что молодому организму опасный вирус не страшен. Итог один – аппарат ИВЛ.

"Пугает нас то, что очень много молодых пациентов. Которых раньше мы не видели. Это пациенты от 20 лет, 23, 25, 33 года. Пациенты болеют достаточно тяжело с объёмом поражения до 75%", - рассказала заведующая терапевтическими отделениями временного госпиталя на ВДНХ Инна Пономарёва.

Наметилась и положительная динамика. Количество заболевших в столице сегодня – минимум с конца мая. Все благодаря темпам вакцинации и соблюдению ограничительных мер. Похожая ситуация и в Подмосковье. С пышным букетом в руках, праздничными шарами, но главное в хорошем настроении из ковидного стационара выписывается 101-летняя Мария Фоминична. Положительный тест пришел накануне дня рождения. КТ показала 20-процентное поражение легких, но все это, к счастью, уже позади.

Оба компонента "Спутника V" уже получили 20 миллионов человек. "ЭпиВакКороной" привились около полумиллиона. "КовиВаком" - порядка 300 тысяч. Заболели из них менее одного процента, приводит данные глава Роспотребнадзора.

"Я вакцинировалась двукратно, и я уже ревакцинировалась, с абсолютным сознанием того, что я делаю правильно и у меня привиты мои немолодые родители, они поддерживают это. Мои дети, мои друзья, соседи. В нашем окружении все привиты и поэтому мы можем встречаться, общаться, не боясь друг друга", - рассказала Анна Попова.

При этом важно поддерживать высокий уровень антител. Пока эпидобстановка остается неблагоприятной, повторную прививку нужно делать через полгода.

Напряженная ситуация в Ростовской, Свердловской и Иркутской областях. Красноярском крае и Хакасии. Республика ужесточила ограничительные меры, а на помощь коллегам были направлены военные медики.

Пока те, кто не спасли сами себя вакциной, мечтают выписаться из госпиталя, врачи говорят: так называемый постковидный синдром длится до полугода. Раздражительность, усталость, обострение хронических заболеваний. А теперь, как выяснили ученые, еще и поражение глазного нерва, которое может привести к ухудшению зрения. Всего этого, однако, можно избежать, просто сделав прививку.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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