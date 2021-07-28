Более 50 пострадавших: Анталья охвачена лесными пожарами

Для туристических объектов опасности нет

Более 50 человек пострадали в турецкой провинции Анталья в результате крупного лесного пожара. Он бушует в районе Манавгата - это третий по величине город региона. Пламя стремительно распространяется из-за порывистого ветра и уже вплотную подобралось к жилым домам. На борьбу с огнём брошена авиация и более 100 единиц спецтехники. Эвакуированы жители трёх кварталов. Как заявили местные власти, для туристических объектов в Анталье опасности в данный момент нет.

Огнем охвачены сотни гектаров леса. Горят районы около города Манавгат - это совсем рядом с популярными курортами Анталия и Сиде. С пляжей открывается такая картина: в небе - яркое зарево. Похоже на красочный закат, но запах гари все-таки ни с чем не спутать.

Обращений от российских туристов в связи с ЧП в наше генконсульство не поступало. Однако все экскурсии в район бедствия приостановлены. Да и какие экскурсии, когда в городе такое! Черный дым и языки пламени видны уже в непосредственной близости от жилых домов и некоторых отелей. Горят парки, сады. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Три района пришлось эвакуировать.

Этот, по оценке местных властей, крупнейший за всю историю региона пожар вспыхнул в среду в середине дня. Причина - аномальная даже для Турции жара - плюс 40. По одной из версий, загорелась мусорная свалка. По другой - пламя возникло сразу в четырех точках лестного массива. Пострадали более 50 человек. Сообщений о погибших не поступало.

Огонь тушат и с земли, и с воздуха. Привлечено шесть бульдозеров, более сотни пожарных машин, два самолета и 15 вертолетов. Участвуют также и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200. Забирают воду из моря - и тут же, на минимальной высоте, сбрасывают ее.

О ликвидации пожара пока речи не идет. Задача номер один - хотя бы затормозить распространение огня. На этих кадрах - шоссе Анталия-Аланья. Пламя вплотную подступило к заправочной станции.

Пламя дошло и до сельхозугодий. Горят оливковые, лавровые и миндальные рощи. Синоптики говорят, что экстремальная жара и засуха сохранятся в регионе как минимум на ближайшую неделю.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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