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На выборы в Госдуму зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов

22:38
  • среда
  • 28 июля 2021

Голосование пройдет в сентябре

На предстоящие в сентябре выборы депутатов Госдумы поданы документы на выдвижение более шести тысяч кандидатов по федеральным спискам партий и одномандатным округам. Зарегистрированы почти две с половиной тысячи, сообщает "ТВ Центр".

Об этом сообщила в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что комиссия заверила списки 15 политических партий. 14 из них освобождены от сбора подписей граждан и одна должна представить подписные листы. Как и делегаты-самовыдвиженцы. ЦИК ответил отказом на предложение продлить на одну неделю срок сбора подписей, так как это не входит в его компетенцию и является нарушением закона. Срок истекает в 18:00 по московскому времени 4 августа.

"Неделя осталась до окончания сбора подписей. Это не так мало, это самая ударная неделя. И поэтому, уважаемые мои коллеги, там, где есть потребность и необходимость, пожалуйста, не отводите внимание, содействуйте тому, чтобы были дополнительные места для сбора подписей, чтобы у кандидатов были в равной степени возможности собирать эти подписи", - заявила Элла Памфилова.

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