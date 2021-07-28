В КПРФ рассказали о своей программе на выборах в Госдуму

Она называется "Десять шагов к власти народа"

В среду КПРФ провела презентацию предвыборной программы "Десять шагов к власти народа". Она выдержана в тонах противостояния социализма и капитализма. Среди тезисов - защита интересов трудящихся, отказ от рыночной экономики и государственное регулирование цен.

В среду состоялась презентация предвыборной программы КПРФ "Десять шагов к власти народа". Она выдержана в тонах противостояния социализма и капитализма и ностальгии по СССР. Среди привычных тезисов - защита интересов трудящихся, отказ от рыночной экономики и государственное регулирование цен. Присутствие на церемонии журналистов лидеры компартии использовали, чтобы выразить протест в связи с отказом в регистрации на выборах одному из своих сподвижников.

На осенних выборах в Госдуму КПРФ стремится одержать победу - об этом заявили на сегодняшней пресс-конференции. Начало положено - партия выдвинула 345 кандидатов в федеральном списке и по кандидату в каждом из 225 одномандатных округов.

"Мы предложили свою программу, сформировали сильную команду. 56 партий и движений соединились в общий единый левопатриотический блок. Наш главный тезис - за СССР - сильную справедливую социалистическую нашу родину. И мы активно готовы вести дискуссию со своими оппонентами", - заявил Геннадий Зюганов.

Десять шагов к власти народа. Так называется программа КПРФ, которую напечатали в газете "Правда" для распространения в регионах. В партии уверены - вековой спор между капитализмом и социализмом всё ещё не завершён.

"Мы показываем и говорим прямо, что мы готовы в течение нескольких лет удвоить российский бюджет. За счет чего? За счет национализации ключевых отраслей российской экономики и превращения российской экономики в суверенную, за счет её отвязки от доллара в том числе. Мы говорим о том, какие преобразования в промышленности и сельском хозяйстве - это второй и третий шаг - обеспечат наш индустриальный прорыв и продовольственную безопасность", - заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Всё это вполне укладывается в социалистическо-ностальгический взгляд на развитие страны. В КПРФ обещают обеспечить всех нуждающихся россиян бесплатным жильём, освободить бедных от налогов. Растущие цены на товары первой необходимости предлагается взять под контроль государства. На встрече с журналистами речь зашла о книгах.

"Это одно из назревших предложений – для детской и учебной литературы, по крайней мере, для детской и учебной, отменить налог на добавленную стоимость. Кстати, этого НДС нет практически нигде, ни в одной стране, которая считает себя цивилизованной. И книга сразу станет на 30 процентов дешевле", - рассказал Сергей Шаргуновю

Прокомментировали в КПРФ и отказ Центризбиркома зарегистрировать в качестве кандидата от партии Павла Грудинина.

"Это не влезает ни в какие права и нормы. Мы будем против этого не только протестовать. Мы будем категорически с этим не согласны, и будет отстаивать свое право на такого рода выборы", - сказал Геннадий Зюганов.

Основанием для отказа стала информация о владении предпринимателем долей в белизском оффшоре, что прямо запрещено законом. По словам самого Грудинина, он вышел из этой компании, и поэтому в КПРФ надеются восстановить кандидата через суд. Время ещё есть - выборы в Госдуму стартуют 17 сентября.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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