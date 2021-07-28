Владимир Машков: Народная программа "ЕР" должна защитить культуру страны

Актер встретился со студентами

Культурная сфера России нуждается в защите государства. Об этом заявил Владимир Машков во время встречи со студентами в штабе общественной поддержки "Единой России".

"Народная программа, над составлением которой сегодня работает "Единая Россия", должна включать также пункт о защите культуры", - отметил Машков.

Он напомнил, что уже сейчас в Москве работает целый ряд программ по развитию культуры и дополнительного образования детей. В частности, в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли", которую представили в июне, указаны планы и далее развивать сеть творческого образования из 150 колледжей и детских школ искусств, а также 45 вузов художественного профиля.

Машков заявил, что все предложения, озвученные участниками встречи, будут направлены для включения в народную программу "Единой России". Предложить свои идеи могут все желающие - для этого достаточно передать их в штаб общественной поддержки на ул. Покровка, д. 47 либо заполнить анкету на сайте np.er.ru.

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