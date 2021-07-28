Умер Олег Бакланов

Он был последним из ныне живущих членов ГКЧП

В среду скончался Олег Бакланов - бывший министр общего машиностроения СССР, который руководил ракетно-космической отраслью страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!" - написал Рогозин.

В 80-е годы Бакланов работал главой ракетно-космической отрасли СССР и курировал госпрограмму по созданию многоразовой транспортной космической системы "Энергия - Буран".

Являлся членом ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года.

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