Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ

Спортсменки финишировали вторыми в академической гребле в двойках распашных без рулевого

Российские спортсменки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро на ОИ в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Время российских спортсменок – 6 минут 51,45 секунды. Первыми стали новозеландки Грэйс Прендергаст и Керри Гоуле (6:50.19), третьими - канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

"Первые медали сегодня! Степанова и Орябинская – серебро в академической гребле (распашная двойка)! Спасибо, девушки!" - пишет пресс-служба Олимпийского комитета России в Twitter.

В активе россиян теперь 7 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная ROC (ОКР) находится на 4-м месте в неофициальном медальном зачете.

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