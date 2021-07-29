России предсказали "омоложение" ипотеки

Все больше молодых россиян готовятся к приобретению собственного жилья

Чаще всего ипотечными заемщиками в России становятся люди в возрасте от 35 до 44 лет, но уже в ближайшее время ипотека может "омолодиться". Эксперты компании Online-Ipoteka выяснили, что 43% планирующих в ближайшее время оформить жилищное кредитование – россияне от 24 до 34 лет.

На сегодняшний день 37% заемщиков – люди от 35 до 44 лет, 36% - от 25 до 34 лет, 15% - от 45 до 54 лет, 9% - старше 55 лет, а 3% - от 18 до 24 лет.

"Однако уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть": из общего числа планирующих оформить первый кредит на жилье в ближайшие полгода большинство (43%) составляют 24-34-летние респонденты", - отметили аналитики.

При этом среди людей из возрастной группы от 35 до 44 лет оформить ипотеку до конца года намерены лишь 28%. Для людей 45-54 лет и старше 55 лет эти показатели составляют 18% и 7% соответственно, для граждан в возрасте 18-24 лет – 4%.

Среди тех, кто рассчитывает получить вторую ипотеку, также больше всего людей (47%) в возрасте от 25 до 34 лет. Второй жилищный кредит также намерены взять 36% россиян в возрасте 35-44 лет, 10% граждан от 45 до 54 лет и 7% респондентов старше 55 лет.

В исследовании приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram