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Болгария признала гибель 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации

08:24
  • четверг
  • 29 июля 2021

Приоритет не отдавался пожилым людям

Ошибка при организации вакцинации в Болгарии привела к гибели от коронавируса десяти тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.

По его словам, граждане старше 60 лет должны были оказаться первыми в очереди на прививку, однако этого не произошло. Это касается и людей с хроническими заболеваниями. В итоге 80% умерших от коронавируса в Болгарии были пожилыми людьми.

"Эти жизни могли быть спасены", — заявил Кацаров. Его слова приводит издание Sofia Globe.

Ошибочным, по мнению чиновника, было и решение отдать приоритет вакцине AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Задержки поставок вакцины привели к низким темпам вакцины.

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