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"Где-то накосячил": завоевавший бронзу Колесников расстроен результатом

08:26
  • четверг
  • 29 июля 2021

Пловец финишировал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников, завоевавший бронзу на Играх в Токио, заявил, что сделал ошибку во время заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем.
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"Я немного где-то накосячил, ошибку сделал, потому что я ждал совершенно другого результата от себя. Конечно, немного расстроился. Но ничего страшного, третье место — тоже неплохо", - заявил спортсмен после заплыва журналистам "Матч ТВ".

Первое место занял американец Калеб Дрессел (47,02 секунды), установивший новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал австралиец Кайл Чалмерс.

Ранее Колесников завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине, а золото выиграл россиянин Евгений Рылов.

Колесникову 21 год, он шесть раз становился чемпионом Европы. В полуфинальном заплыве ОИ в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11).

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