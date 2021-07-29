Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян

Выросла и среднемесячная зарплата

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сообщил Росстат.

Рост к первому кварталу этого года составил 14,6%. За полугодие показатель вырос на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в отчете, опубликованном на сайте Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Также в Росстате сообщили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2021 года составила 56171 рубль. Это на 9,5% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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