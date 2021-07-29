"Оговорка по Фрейду": Байден перепутал Обаму и Трампа

Заявление прозвучало в ходе выступления президента США в штате Пенсильвания

Президент США Джо Байден вновь оговорился в ходе публичного выступления. В этот раз американский лидер перепутал политиков Барака Обаму и Дональда Трампа.

В среду Байден в ходе своего выступления в штате Пенсильвания рассказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

"Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", - исправился сразу Байден (цитата по РИА Новости).

Бывший главврач Белого дома ранее открыто заявил: психическое здоровье главы государства с каждым днем ухудшается, а деменция прогрессирует. Байден будет вынужден покинуть пост. Нетвердо держится на ногах, забывает имена и даты.

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