"Дедушкину лысину" припорошило снегом в Магаданской области

Лето, видимо, закончилось, говорят местные жители

В Магаданской области на перевале "Дедушкина лысина" на трассе "Колыма" выпал снег. Пользователи Сети засняли на видео припорошенную снегом дорогу.

Перевал "Дедушкина лысина" находится на 243-ом километре федеральной трассы "Колыма". Местные жители жалуются, что снегопад – признак окончания "короткого магаданского лета".

При этом в ФГБУ "Колымское УГМС" утверждают, что снегопады в конце июля и начале августа характерны для северной части региона.

"Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля- в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди", - передает РИА Новости слова сотрудника ФГБУ "Колымское УГМС".

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