Ракова: 65% столичных больниц подключены к ЕМИАС

Система значительно облегчит работу врачей

В Москве 43 стационара уже подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы внедрили ЕМИАС еще в четырех медицинских учреждениях столицы. При этом важно отметить, что мы впервые подключили к ЕМИАС такое медико-социальное учреждение, как хоспис, и к концу текущего года планируем внедрить систему во всех государственных хосписах столицы. Таким образом, сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65% всех больниц столицы. Еще в 11 учреждениях идут работы по подключению", - сообщила она.

Благодаря ЕМИАС врачам больше не нужно выполнять лишнюю бумажную работу. Вся информация о пациенте вносится в электронном виде в медицинскую карту стационарного больного. Медики могут посмотреть полную историю болезни человека в его личной медкарте и определить наиболее эффективную тактику лечения.

Кроме того, сервисы ЕМИАС позволяют повысить контроль над качеством и эффективностью медицинской помощи. Врачи смогут вносить в медкарту стационарного больного информацию о состоянии его здоровья и оперативно получать доступ к данным его обследований, оценить динамику его состояния. В результате между врачами стационарного и амбулаторного звена выстраивается эффективная система взаимодействия.

Также в стационарах при подключении к ЕМИАС обновляют сетевые и аппаратные системы, устанавливают современное серверное и программное оборудование, проводят обучение персонала

"Очень важно, что выписные эпикризы сразу же появляются в электронной медицинской карте пациента и доступны врачам городских поликлиник, что обеспечивает преемственность лечения в стационарных и амбулаторных медучреждениях столицы", - подчеркнула Ракова.

Она отметила, что нововведение окажется полезным и для самих пациентов. Москвичи смогут получать доступ к своим выписным эпикризам в электронных медкартах на портале mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для этого необходимо подать заявку на предоставление доступа к электронной медицинской карте и карте ребенка на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис ОМС.

На сегодняшний день ЕМИАС внедрена во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях города и большей части стационаров. Также она доступна бригадам скорой и неотложной помощи.

Проектом по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы и их интеграции с ЕМИАС занимаются комплекс социального развития Москвы и столичный департамент информационных технологий.

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