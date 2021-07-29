Бедность и депрессия: как сложилась жизнь Василия Степанова из "Обитаемого острова"

Звезде фильма "Обитаемый остров" диагностировали душевное расстройство

"Вокруг столько хороших артистов, а выбрали меня". Василий Степанов, сыгравший главную роль в блокбастере "Обитаемый остров", действительно не понимал, за что его назначил в звёзды Фёдор Бондарчук, и почему он теперь на обложках глянца.

"Он обычный московский парень с района, которому досталась такая внешность", - говорит актер Сергей Рублев.

Но после "Острова" Степанов больше не снимался. Его голливудская внешность была никому не нужна.

"Его выплюнули на обочину жизни, и он к этому не смог приспособиться", - говорит адвокат Сергей Жорин.

В апреле 2017-го он выпал из окна, и многие из тех, кто знал актёра, были уверены в том, что он хотел покончить с собой. Степанов выжил и оказался в психиатрической больнице имени Кащенко.

Судьба Василия Степанова была похожа на сказку. В семье простых людей, милиционера и продавщицы родился удивительно красивый ребёнок.

"Теперь, уже зная его родителей, видя его брата, как такое могло случиться, как такой принц получился? Это голливудская внешность, и со мной согласятся очень много профессионалов", - говорит актер Сергей Рублев.

Дальше Вася учился в техникуме и должен был пойти работать в школу физруком. Но решил, что интереснее быть барменом - стал разливать напитки и попутно сниматься в рекламе. Потом закончил Щукинское училище и пополнил армию молодых актёров, которые не знают, куда податься дальше. Во всех своих интервью он потом будет честно говорить о том, что ему не хватало опыта, энергии и, главное, таланта. Но режиссёр Фёдор Бондарчук решил, что нашёл своего идеального героя.

"Он ему подарил славу, но эта слава его и убила, можно сказать так", - рассуждает актриса Наталья Дрожжина.

За молодым актёром стали охотиться папарацци, ему просто не давали проходу. Степанов жил в постоянном стрессе.

"Мы были первыми, кто узнал, что он живёт в обычной хрущёвке, мы тогда его проводили до дома вместе с его девушкой Дашей. Они посидели в кафешке где-то на Арбате, по-моему, и поехали домой. На "девятке". Мы были вообще удивлены: человек на "девятке" ездит", - вспоминает бывший главный редактор журнала "Папарацци" Роман Козак.

Степанов получил за звёздную роль хороший гонорар и мог купить себе другую машину, но деньги испарились быстро.

"Он всё это спустил на какие-то ненужные, суетливые вещи: кафе, рестораны, одежда, прогулки и так далее", - говорит Козак.

Ему приписывали роман с партнёршей по фильму Юлией Снигирь. В журналах он часто появлялся голым. Степанова провозгласили чуть ли не главным секс-символом России, но на самом деле личная жизнь актёра не клеилась - любимая девушка от него ушла.

"Вот в этом и произошёл, как я понимаю, надлом", - рассуждает Сергей Рублев.

Работы после "Острова" у Степанова не было, он сидел без денег и однажды упал на улице и сломал позвоночник. Он провёл без движения почти три месяца и погрузился в тяжёлую депрессию.

"Безусловно, актёрская профессия - одна из самых незащищённых в плане психических атак. Люди постоянно находятся в нервном напряжении", - говорит Рублев.

Ещё на съёмках "Обитаемого острова" было заметно, что Степанов чувствует себя не в своей тарелке, быстро устаёт, часто нервничает, не может собраться. Проблемы с психикой у артиста первым заметил его преподаватель в училище Владимир Поглазов. И после того как на Степанова свалилась слава, он посоветовал ему пройти лечение в клинике неврозов. Тихая стадия нервного истощения уже перешла в агрессивную форму. Степанов мог крушить в доме мебель. Его истерики страшно пугали мать, она боялась, что он покончит с собой.

"Думал, это вроде санатория, но на самом деле атмосфера оказалась гнетущей: нас запирали, за забор не выпускали - будто в тюрьму попал. И главное, не мог понять, когда меня выпишут, - пробыл там больше месяца. Препараты, которые мне давали, может, и успокаивали, но вызывали полное равнодушие, когда не разберешь - жив ты или мертв", - рассказывал сам Степанов.

"Я бы не сказал, что обращаться к психиатрам как-то стыдно или унизительно. Мы же, если у нас заболело что-то, нога или рука, мы же идём к хирургу, для того чтобы хирург нам помог, чтобы у нас не болела рука. Здесь то же самое", - рассуждает искусствовед Сергей Заграевский.

Но Василий Степанов в психиатрической больнице чувствовал себя всё хуже и превращался в овощ. Казалось, что его навсегда покинули воля и интерес к работе, к людям, к жизни.

После больницы про него вдруг вспомнили, и он дал интервью, в котором признался, что мечтает о серьёзной роли. И никто не знал, что он работал в то время грузчиком, и в нём уже мало осталось от сказочно красивого персонажа фантастического фильма.

"Его выплюнули на обочину жизни, и он к этому не смог приспособиться, и, конечно же, у него нервный срыв, стресс, и внешне видно, как он деградирует, умственно деградирует", - говорит адвокат Сергей Жорин.

Иногда ему предлагали роли - не Гамлета, не блокбастер, но вполне реальную работу, но Степанов отказывался, просто не подходил к телефону или соглашался, а потом подводил всех, просто испарившись без объяснений.

"У него страх, он не может выходить из дома. Он прятался. И я понимал, что это уже так называемое начало конца", - рассказывает актер Сергей Рублев.

Актёр снялся в сериале "Танкисты", и работа эта далась ему очень трудно. Он явно нуждался в постоянной помощи психиатров, но был предоставлен сам себе.

Его близкие говорят, что он полез за кошкой и просто не удержался на скользком подоконнике, но со стороны всё выглядело, как попытка самоубийства, и врачи решили, что актёра нужно закрыть в психиатрической больнице, иначе он снова попытается свести счёты с жизнью.

"Если говорить по-взрослому, то перспектив у этого парня нет никаких вернуться в социум. Не бывает чудес в этом вопросе. Без нормального, хорошего, качественного лечения он в социум не вернётся", - заключил психиатр Алексей Каротам.

По материалам программы "Обложка".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram