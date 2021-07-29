Собянин поддержал идею "Единой России" о создании окружных и районных волонтерских центров

31% москвичей задумывается стать волонтерами

Сергей Собянин назвал правильной идею кандидата в депутаты Госдумы Артема Метелева, который ранее предложил создать сеть окружных и районных "доброцентров". Об этом сообщается на личном сайте Собянина.

"31% москвичей задумывается стать волонтерами, но не становятся. Хотят, но не становятся. В частности, потому что не знают, как", - заявил Метелев и предложил открыть в столичных районах центры волонтеров.

"Это классная идея. У каждого района – своя специфика. Давайте над этим подумаем", - ответил Собянин.

Видео со встречи:

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