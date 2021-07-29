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В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

09:35
  • четверг
  • 29 июля 2021

Систему тестируют перед выборами в сентябре

В Москве тестируют систему дистанционного электронного голосования перед многодневными выборами в сентябре, на которых жители столицы будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино.

Проверка проходит в виде тестового онлайн-голосования, в котором могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на сайте и перейти по ссылке. Тестовое голосование по вопросам транспорта и вакцинации доступно до 19:59 30 июля.

"Участники голосования также смогут оценить новую функцию "Отложенное решение". Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор", - говорится на сайте mos.ru.

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