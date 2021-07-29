Многодетный россиянин "заминировал" вокзал, чтобы не возвращаться домой

Мужчина женат, у него шестеро детей

Житель Амурской области сообщил о "заминированном" вокзале в Хабаровске, чтобы не ехать домой к жене и детям. О ситуации рассказали в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

"Поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале может произойти взрыв. В ходе обследования здания вокзала, перронов и прилегающих территорий взрывное устройство обнаружено не было. <…> Был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области", - сообщили в ведомстве.

Мужчина рассказал полицейским, что, будучи нетрезвым, позвонил в полицию и заявил о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале. Таким образом отец семейства рассчитывал избежать возвращения домой, в Амурскую область, где его ждала жена и шестеро детей.

Следователи Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, передает РИА Новости.

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