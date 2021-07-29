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Организаторы ОИ отреагировали на провокацию в адрес Медведева

10:14
  • четверг
  • 29 июля 2021

Ранее чилийский журналист назвал российских спортсменом мошенниками

Организационный комитет Олимпийский игр начал расследование ситуации с провокацией российского теннисиста Даниила Медведева чилийским журналистом Себастьяном Намиасом.
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В свою очередь пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу сложившейся ситуации, передает РИА Новости. 

Ранее чилийский журналист задал Медведеву вопрос, после того как он вышел в четвертьфинал Олимпиады: "Российский спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников. Как вы к этому относитесь?"

Медведев отказался отвечать на этот вопрос и призвал лишить журналиста аккредитации.

Из-за серии допинг-скандалов сборная России в Токио выступает без флага и гимна как сборная Олимпийского комитета России (ОКР или ROC).

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