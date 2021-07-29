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Психолог рассказала, как беспорядок в доме сказывается на самооценке

10:39
  • четверг
  • 29 июля 2021

Неубранные вещи могут сказаться на самоощущении

Беспорядок в квартире может стать причиной появления тревожности, усталости, рассеянности внимания и даже снижения самооценки, заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

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"Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как "у хорошей хозяйки кухня всегда блестит" или "нельзя жить в таком свинарнике", - объяснила эксперт.

Если внутренние установки не совпадают с реальным положением дел, у человека может появиться чувство стыда и вины, а также мысли о том, что он не справляется, поскольку у него не получается поддерживать нужный порядок. В результате неприбранная квартира становится причиной снижения самооценки.

"Собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии", - отметила психолог.

Она рекомендовала обратиться за помощью к психотерапевту, а также превратить постоянно повторяемые действия по уборке дома в рутину, не требующую особого внимания и концентрации. Это позволит минимизировать энергозатраты, а также сохранить силы и время.

Кроме того, бороться с беспорядком можно путем "малых дел" - в понедельник разложить вещи по местам, во вторник убрать лишнюю посуду, и так далее, передает РИА Новости.

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