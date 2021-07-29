В Амурской области выпустили на волю тигрицу

Редкая кошка смогла вернуться в привычную среду обитания

Сегодня во всем мире отмечают Международный день тигра. Дата, призванная напомнить о важности сохранения вида. На Земле по вине людей осталось лишь несколько тысяч особей, но принятые меры по их защите приносят свои плоды. Большой вклад в эту работу вносят специалисты из Приморья, благодаря которым накануне еще одна редкая кошка смогла вернуться в привычную среду обитания.

После нескольких месяцев, проведенных под наблюдением специалистов, тигрицу выпустили в тайгу. На реабилитацию в специализированный центр для диких животных хищница попала после того, как стала нападать на собак возле населенных пунктов. Отпугнуть ее не получилось. Пришлось отлавливать. Специалисты выяснили, что агрессивное поведение самки имеет причины. Не так давно она потеряла двух маленьких тигрят. И, возможно, по вине людей. Вероятно, хищница мстила.

Под наблюдением специалистов тигрица провела несколько месяцев. Здесь успокоилась, стала адекватнее реагировать на внешние раздражители. Ее характер смягчился. Перед выпуском в дикую природу она прошла тщательное обследование у ветеринаров: сдала анализы на вирусные заболевания и даже тест-реакцию на человека.

"Тигрица в отличной физической форме, никаких проблем у нее со здоровьем нет, были проведены экспресс-анализы на предмет вирусных заболеваний, все тесты отрицательные, поэтому мы будем надеяться, что она будет тут жить долго и счастливо", - сказал директор центра "Тигр" Виктор Кузьменко.

Чтобы вернуть тигрицу в тайгу, ее пришлось на время усыпить. Транспортировка - настоящая спецоперация. Она продолжалась несколько часов.

"Достаточная кормовая база, хорошие условия и для копытных, и для хищника, ну и отдаленность от населенных пунктов. Вокруг тайга", - сказал Валерий Погасенко, начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области.

Хищница абсолютно здорова и не утратила свои навыки охоты. Она полностью приспособлена к самостоятельной жизни. И возможно уже в ближайшее время принесет потомство. В этом лесу часто видят взрослого самца из соседнего региона.

Елена Сахно, Борис Гладков, "ТВ Центр".

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