Новый проект ОНФ поможет улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями

Инициатива общественников получила название “Улица неограниченных возможностей”

Улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями позволит новый проект Общероссийского народного фронта. В трёх регионах страны - Башкирии, Свердловской и Самарской областях - создали дополнительные условия для трудоустройства и профессиональной адаптации граждан с инвалидностью.

Инициатива ОНФ получила название “Улица неограниченных возможностей”. Уже на старте к проекту присоединились несколько крупных российских компаний. Они помогут гражданам устроиться на работу с достойной зарплатой. В дальнейшем географию проекта планируют расширить.

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