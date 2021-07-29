Машков рассказал об отборе студентов в экспериментальную школу

Народный артист России назвал программу соединением общего и высшего образования

Сохранение российской культуры, проблемы современного образования и взгляд молодежи на эти вопросы. Все это обсуждалось на встрече народного артиста Владимира Машкова с московскими студентами, передает "ТВ Центр".

Актер напомнил, что поддержка традиционных духовно-нравственных основ и культуры прописана в утвержденной президентом Стратегии национальной безопасности страны. И в Москве уже запустили целый ряд программ по этим направлениям. В планах - развивать сеть творческого образования. Но потребность в нем, отметил Машков, есть не только у столичной молодежи, но и у жителей других регионов.

"Мы сделали первую экспериментальную школу (Театральную школу Табакова), в которую мы набираем сами, передвигаемся от Калининграда до Владивостока, отбираем ребят после 9 и 10 классов, талантливых. Дальше они поступают к нам на новую экспериментальную программу, соединение общего и высшего образования. Проучившись у нас пять лет, они получают диплом о высшем образовании", - заявил народный артист России Владимир Машков.

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