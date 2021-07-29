Кабмин выделит 500 млн рублей на оснащение медучреждений в Иркутске

Деньги направят на развитие детской поликлиники и отдела женской консультации

Правительство дополнительно выделит более 500 миллионов рублей на оснащение детской поликлиники и отдела женской консультации в Иркутске. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин.

Премьер вместе с главой региона Игорем Кобзевым посетили медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения, передает "ТВ Центр". На территории возводят новые объекты, в том числе поликлинику. Её услугами смогут воспользоваться жители трёх районов города. Строительные работы планируют завершить уже в ноябре.

"Очень здорово, что около 65 тысяч человек, которые вокруг проживают, смогут пользоваться медицинскими услугами этого учреждения. Около 400 посещений детских может обслуживать это медучреждение в день и 200 соответственно женских консультаций, это, как я понимаю, норматив, на самом деле можно и больше молодых мам принимать. Это очень здорово, востребовано", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также Мишустин посетил Иркутский авиазавод. Премьер ознакомился с процессом сборки новейшего самолёта МС-21. Как отметил глава кабмина, благодаря инновациям отечественные лайнеры смогут конкурировать с самыми известными иностранными аналогами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram