ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин выделит 500 млн рублей на оснащение медучреждений в Иркутске

11:42
  • четверг
  • 29 июля 2021

Деньги направят на развитие детской поликлиники и отдела женской консультации

Правительство дополнительно выделит более 500 миллионов рублей на оснащение детской поликлиники и отдела женской консультации в Иркутске. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин.

Премьер вместе с главой региона Игорем Кобзевым посетили медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения, передает "ТВ Центр". На территории возводят новые объекты, в том числе поликлинику. Её услугами смогут воспользоваться жители трёх районов города. Строительные работы планируют завершить уже в ноябре.

"Очень здорово, что около 65 тысяч человек, которые вокруг проживают, смогут пользоваться медицинскими услугами этого учреждения. Около 400 посещений детских может обслуживать это медучреждение в день и 200 соответственно женских консультаций, это, как я понимаю, норматив, на самом деле можно и больше молодых мам принимать. Это очень здорово, востребовано", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также Мишустин посетил Иркутский авиазавод. Премьер ознакомился с процессом сборки новейшего самолёта МС-21. Как отметил глава кабмина, благодаря инновациям отечественные лайнеры смогут конкурировать с самыми известными иностранными аналогами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Больница
Больница
Михаил Мишустин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Михаил Мишустин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.