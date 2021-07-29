Оговорки по Байдену: президент США дал новый повод обсудить его здоровье

День сурка или машина ляпов? Джо Байден рискует войти в историю США как президент-рекордсмен по неловким ситуациям

Что ни день, то новая оговорка. Джо Байден опять удивил слушателей. На этот раз в Пенсильвании. Он допустил нелепую ошибку в речи, попытался её исправить и тут же выдал очередной ляп. Дееспособность президента ставят под сомнение и рядовые граждане, и его политические оппоненты. Особенно в связи с ситуацией вокруг "Северного потока-2". Республиканцы выдвинули Байдену ультиматум.

День сурка или машина ляпов. Джо Байден рискует войти в историю США как президент-рекордсмен по неловким ситуациям, в которые попадает то ли из-за возрастных проблем с памятью, то ли в силу более серьезных медицинских причин. Третий день в стране действуют ужесточенные рекомендации по ношению масок. Глава государства, на словах поддержавший новые требования инфекционистов, упорно забывает их надевать, близко контактируя с окружающими. Второе подряд выступление на публике. И снова - нелепая оговорка. В Вирджинии не разобрался, к каким же экономикам мира относится Россия, в Пенсильвании запутался в собственных предшественниках.

"В 2009 году во время так называемой Великой Рецессии президент дал мне поручение составить план по выходу из кризиса. Президент Трамп тогда... Извините, оговорка по Фрейду, это был прошлый президент. Барак Обама, а я тогда был вице-президентом", - сказала Байден.

Он называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, вместо "вакцинация" говорил "эскалация", забывал имя министра обороны и название Пентагона, с трудом вспоминал имя собственной внучки, путая ее с погибшим сыном. Но приплести еще и Фрейда? А президент точно понимает, о чем он говорит?

"У меня такое ощущение, что Джо Байден может просто не знает, что такое оговорка по Фрейду", - написал в соцсетях пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули. Рядовые пользователи тоже не отказывают себе в язвительных комментариях.

- А что, деменция теперь называется "оговорка по Фрейду"? - Он сам назвал это оговоркой по Фрейду. У него подсознательные чувства к Трампу? - Хорошо, что он пока еще помнит, что был вице-президентом. - Ну вот, даже Байден знает, что наш реальный президент - это Трамп.

Кортеж Байдена в Пенсильвании встречали далеко не восторженно. Несколько сотен человек рассредоточились вдоль дороги с плакатами. На транспарантах, в основном, фамилия Трампа. А возле "Байдена" - сплошные ругательства и надписи "Незаконный президент". Кстати, на местный автомобильный завод глава государства приехал, по сути, с повесткой своего предшественника. Возможно, оговорка с фамилией была неспроста. Ведь вещал Байден о том, что производства нужно вернуть в США, а людей стимулировать покупать американскую продукцию.

И республиканцы во главе с Трампом не устают об этом напоминать: если бы президентские выборы у них не украли, Америка снова стала бы великой. А Байден играет на стороне кого угодно, только не интересов нации. Сенаторы-республиканцы в очередной раз раскритиковали президента за отказ от санкций против "Северного-потока-2".

"За хакерскую атаку на наш, американский газопровод президент Байден наградил Россию и одобрил строительство прибыльного российского газопровода "Северный поток-2", - сказал Тед Круз, сенатор-республиканец.

12 сенаторов-республиканцев выдвинули ультиматум Белому дому и Минфину. Либо очередной пакет санкций против "Северного потока -2", либо они заблокируют назначение нескольких кандидатур в министерство.

Между тем, невзирая ни на какие рестрикции, из-за океана газопровод достроен на 99%. Собака лает, а российская трубоукладочная баржа "Фортуна", тем временем, идет на заключительный участок проекта.

Лилия Акиньшина, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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