Москва ежегодно представляет документ на рассмотрение Генассамблеи ООН

Москва призывает Вашингтон и Киев поддержать резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Её текст наше посольство в США разместило на своей странице в соцсети.

В нём авторы осуждают все формы расовой дискриминации, пропаганду насилия и нетерпимости к другим национальностям и религиям. Они призывают страны принять меры против пересмотра итогов Второй мировой войны, не допускать осквернения памятников жертвам войны и использования в школах образовательных материалов, которые поощряют расовую ненависть. Москва ежегодно представляет документ на рассмотрение Генассамблеи ООН.

В декабре члены организации поддержали его большинством голосов. Против выступили только Вашингтон и Киев. Наши дипломаты надеются, что эти государства пересмотрят свою позицию.

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