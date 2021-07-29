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Россия призвала США и Украину поддержать борьбу с героизацией нацизма

11:42
  • четверг
  • 29 июля 2021

Москва ежегодно представляет документ на рассмотрение Генассамблеи ООН

Москва призывает Вашингтон и Киев поддержать резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Её текст наше посольство в США разместило на своей странице в соцсети.

В нём авторы осуждают все формы расовой дискриминации, пропаганду насилия и нетерпимости к другим национальностям и религиям. Они призывают страны принять меры против пересмотра итогов Второй мировой войны, не допускать осквернения памятников жертвам войны и использования в школах образовательных материалов, которые поощряют расовую ненависть. Москва ежегодно представляет документ на рассмотрение Генассамблеи ООН.

В декабре члены организации поддержали его большинством голосов. Против выступили только Вашингтон и Киев. Наши дипломаты надеются, что эти государства пересмотрят свою позицию.

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